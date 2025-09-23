Erdogan: "Kami Berharap Masalah Nuklir Iran Diselesaikan Melalui Diplomasi"

Menurut kantor berita ABNA, mengutip situs web Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam pidatonya di Majelis Umum PBB ke-80 menyatakan: "Saya harus menyampaikan penyesalan atas ketidakhadiran Mahmoud Abbas (Presiden Otoritas Palestina) di sini. Banyak negara telah mengakui Palestina. Saya juga meminta negara-negara lain yang belum melakukannya untuk mengakui Palestina. Genosida di Gaza telah berlangsung selama lebih dari 700 hari. Mereka semua adalah orang yang tidak bersalah. Mereka dibunuh dengan senjata kelaparan."

Presiden Turki melanjutkan: "Lihatlah foto ini. Ini adalah wanita yang memegang piring makanan mereka seperti ini untuk bertahan hidup. Apakah ini kemanusiaan? Para dokter ditangkap dan ambulans menjadi sasaran."

Ia menambahkan: "Saya berdiri di sini mewakili 86 juta warga Turki dan juga mewakili rakyat Palestina yang suaranya dibungkam. Setiap jam, seorang anak dibunuh oleh Israel dan mereka bukan hanya angka. Rakyat Gaza juga sekarat karena kelaparan, bukan hanya karena senjata, tetapi juga karena kelaparan. Lihatlah foto ini: anak-anak kehilangan tangan dan kaki mereka. Tangan anak-anak di Gaza diamputasi tanpa anestesi dan kita belum pernah menyaksikan tingkat pertumpahan darah seperti ini."

Erdogan mengatakan: "PBB bahkan tidak bisa melindungi nyawa karyawannya. Genosida adalah konsep barbar. Sistem air hancur dan air tercemar. Masjid, rumah sakit, dan gereja sengaja dihancurkan. Lihatlah foto di bawah. Apakah Anda melihat konsep keamanan di dalamnya? Tidak ada perang melawan terorisme di Gaza. Di satu sisi, ada seseorang yang menggunakan senjata paling mematikan, dan di sisi lain, ada orang yang tidak berdaya. Israel telah membahayakan perdamaian regional dengan menyerang Qatar, Lebanon, Suriah, dan... Netanyahu tidak memiliki keinginan untuk membebaskan tawanan atau mengakhiri konflik. Kita harus berupaya mencapai gencatan senjata di Gaza secepat mungkin. Siapa pun yang diam tentang apa yang terjadi di Gaza adalah kaki tangan genosida."

Erdogan: "Kami Berharap Masalah Nuklir Iran Diselesaikan Melalui Diplomasi"

Ia menambahkan: "Penduduk Gaza meninggal bukan hanya karena senjata, tetapi juga karena kelaparan. Apakah ada logika untuk membenarkan kebrutalan Israel ini? Saya berbicara dengan hati yang menangis darah untuk anak-anak Gaza. Genosida yang sedang berlangsung di Gaza disiarkan secara langsung dan di media sosial. Israel dengan sengaja membunuh wartawan di Gaza dan sepenuhnya menutup penyeberangan di Jalur Gaza. Gaza telah menjadi tempat yang tidak layak huni dan dihancurkan dengan dalih Hamas. Jika Israel melakukan apa yang dilakukannya di Gaza karena Hamas, mengapa ia juga melakukan hal yang sama di Tepi Barat, di mana Hamas tidak ada?"

Erdogan menegaskan: "Kami berharap masalah nuklir Iran diselesaikan melalui diplomasi. Wilayah ini tidak dapat menanggung krisis baru."

Presiden Turki menambahkan: "Para pelaku genosida di Gaza harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum internasional. Serangan terhadap negara Qatar menunjukkan bahwa Israel telah kehilangan kendali sepenuhnya. Kami akan terus mendukung Suriah yang bersatu, aman, dan stabil. Stabilitas dan keamanan negara tetangga Irak sangat penting untuk menjamin kesejahteraan wilayah ini."

Pejabat Turki itu mengatakan: "Kami telah menjadi tuan rumah negosiasi antara Ukraina dan Rusia dan kami berusaha untuk menghentikan perang yang tidak memiliki pemenang. Kami mendukung gencatan senjata antara India dan Pakistan. Kami berusaha untuk membangun perdamaian antara (Republik) Azerbaijan dan Armenia dan mengkonfirmasi bahwa normalisasi hubungan dengan Yerevan berjalan dengan baik. Kami juga akan melanjutkan upaya kami untuk menyelesaikan perselisihan antara Somalia dan Ethiopia. Kita harus melihat kerja sama antara India dan Pakistan dalam memerangi terorisme. Kami ingin menyelesaikan masalah Kashmir melalui dialog. Komunitas internasional tidak boleh meninggalkan rakyat Afghanistan."

Recep Tayyip Erdogan menambahkan: "Kami sangat menantikan awal yang baru dalam hubungan antara Turki dan Uni Eropa. Amerika Serikat adalah sekutu kami dan kami berusaha untuk memperkuat hubungan kami dengan negara ini. Dunia lebih besar dari 5 (lima anggota tetap dengan hak veto di Dewan Keamanan)."

Presiden Turki mencatat: "Perdagangan internasional sedang mengalami perubahan mendasar karena proteksionisme dan gangguan dalam rantai pasokan. Kami terus-menerus mengimplementasikan proyek yang membentang dari Tiongkok hingga Eropa. Kami bangga menyaksikan keberhasilan proyek 'Nol Limbah' di Turki. Kami berusaha untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan PBB."