Rekonstruksi 95 Persen Lokasi yang Rusak Akibat Perang 12 Hari

Menurut kantor berita ABNA, dalam putaran keempat "Pertemuan Empati" yang diadakan dengan partisipasi keluarga serta pejabat sipil dan militer, Mohammad Mehdi Hasanzadeh, Kepala Organisasi Basij Kotamadya Teheran, dalam sambutannya menyambut para hadirin dan menekankan pentingnya menjalin komunikasi yang berkelanjutan dan konstruktif antara lembaga militer dan sipil, menganggap interaksi ini sebagai landasan untuk memperkuat sinergi dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Hasanzadeh kemudian memperkenalkan buku "50 Tahun Ibadah" dan menggambarkan karya tersebut sebagai contoh berharga dalam merekam dan mentransfer pengalaman budaya, agama, dan sosial. Sambil mengutip kalimat dari martir Nasseruddin Baghbani tentang evolusi spiritualnya, ia menekankan: "Cinta sejati kepada Tuhan menarik kaum muda ke medan jihad dan pengorbanan."

Dalam bagian yang sama, ia mengingatkan kata-kata Pemimpin Tertinggi tentang surat wasiat martir Baghbani, ia menambahkan: "Surat wasiat martir Baghbani adalah karya yang mendalam dan berpengaruh yang harus dibaca berkali-kali."

Kepala Organisasi Basij Kotamadya Teheran, dengan memberikan laporan tentang kemajuan kerja sama, menyatakan: "Dalam sembilan bulan terakhir sejak 'Pertemuan Empati' sebelumnya, pertemuan bulanan telah diadakan secara teratur dan hingga saat ini 85 persen wilayah Basij dan distrik kotamadya telah berinteraksi secara aktif; kerja sama ini sangat menonjol selama perang 12 hari."

Mengucapkan terima kasih kepada Alireza Zakani, Walikota Teheran, ia mengatakan: "Upaya tanpa henti Walikota Teheran dalam merekonstruksi kota telah menghasilkan 95 persen rekonstruksi dan perbaikan kehancuran, dan tindakan ini adalah pencapaian yang abadi untuk manajemen kota."

Hasanzadeh juga mengapresiasi langkah-langkah Jenderal Hassanazadeh, Komandan Korps Garda Revolusi Islam Mohammad Rasulullah (SAW) Teheran Raya selama perang dan dukungannya terhadap rencana martir Hamadani, serta kerja sama yang berharga dari distrik kotamadya 2, 3, 4, dan 10 dan Basij di bidang ini.

Ia mengakhiri dengan menekankan: "Kelanjutan pertemuan bulanan dan penyelenggaraan pertemuan semacam ini memperkuat ikatan antara Korps Garda Revolusi Islam dan Kotamadya serta membantu mencapai tujuan bersama budaya, sosial, dan keamanan di kota Teheran."