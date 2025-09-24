Jenazah syuhada serangan Israel di Bint Jbeil dimakamkan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Prosesi pemakaman syuhada korban serangan drone Israel di kota Bint Jbeil, Lebanon selatan, digelar pada Selasa. Serangan yang melanggar gencatan senjata itu menewaskan 5 orang, termasuk 3 anak.

Presiden Lebanon, Joseph Aoun, menegaskan agresi Israel adalah pelanggaran nyata Resolusi 1701 dan menuntut penghentian segera. Ketua Parlemen Nabih Berri juga menuding Israel telah menyerang kedaulatan Lebanon serta menuntut tanggung jawab masyarakat internasional, khususnya AS, atas pelanggaran tersebut.