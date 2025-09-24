Erdogan: Kebiadaban Israel Tidak Beralasan / PBB Tidak Berbuat Apa-apa untuk Gaza

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan dalam sebagian pidatonya di Perserikatan Bangsa-Bangsa: Kita harus mengakui bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa telah gagal mencegah genosida dan pembantaian di Gaza.

Erdogan, sambil menunjukkan foto rakyat Gaza yang kelaparan, mengatakan: Setiap jam, seorang anak dibunuh oleh Israel. Di Eropa dan Amerika, seorang anak yang terluka oleh duri menghancurkan hati orang tuanya, tetapi di Gaza, lengan dan kaki anak-anak diamputasi tanpa anestesi.

Menyatakan bahwa genosida di Gaza ditampilkan dengan liputan media, ia menambahkan: Namun, Israel telah membunuh 250 jurnalis sejauh ini untuk mengurangi liputan media atas kejahatan ini.

Presiden Turki juga menambahkan: Kami menyesalkan bahwa Mahmud Abbas, kepala Otoritas Palestina, tidak hadir dalam pertemuan ini, sementara banyak negara telah mengakui negara Palestina.

Recep Tayyip Erdogan juga merujuk pada perkembangan di Timur Tengah dan Asia Barat dan berkata: Kami berharap masalah nuklir Iran akan segera diselesaikan melalui diplomasi, karena kawasan ini tidak mampu menghadapi krisis baru.

Ia menambahkan: "Stabilitas, keamanan, dan prospek masa depan Irak, sebagai salah satu tetangga kami, sangat penting bagi seluruh kawasan, dan Republik Islam Iran mendukung stabilitas dan kegiatan strategis Irak di negara ini."