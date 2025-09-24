PBB: Kekerasan terhadap Alawi di Suriah terus Berlanjut

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ketua Komisi Penyelidikan PBB untuk Suriah, Paulo Pinheiro, melaporkan bahwa pelanggaran serius terhadap komunitas Alawi masih berlangsung. Selain perampasan harta mereka yang mengungsi sejak Maret lalu, kasus pembunuhan, penangkapan sewenang-wenang, dan penahanan anggota komunitas ini terus terjadi.

Ia menambahkan bahwa kekerasan bahkan meluas ke daerah lain; pada Agustus lalu, kelompok bersenjata mengusir warga Alawi di pinggiran Damaskus dengan klaim perintah pengosongan dari pemerintah. Laporan penculikan, pemukulan, dan pelecehan bernuansa sektarian juga terus bermunculan.