Pezeshkian: "Integrasi adalah Slogan Global, tetapi Realitasnya adalah Unilateralisme dan Penindasan"

Menurut koresponden ABNA, Presiden Masoud Pezeshkian, sebelum perjalanannya ke New York dan menjelang kehadirannya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan: "Perjalanan yang kita lakukan ini adalah untuk Majelis Umum PBB; sebuah majelis di mana semua negara akan berpartisipasi. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk dapat berdialog dengan para presiden dan menyatakan posisi serta pandangan kita di sana."

Ia menambahkan: "Slogan yang dipilih tahun ini untuk seluruh planet tempat kita hidup adalah 'Integrasi; Kemajuan untuk Semua', tetapi apa yang kita lihat dalam perkembangan dunia dan dalam perilaku kekuatan-kekuatan yang hadir di dalamnya tidak lain adalah totaliterisme. Beberapa negara yang memegang kekuasaan menggunakan instrumen mereka untuk memusnahkan manusia dengan cara yang sangat barbar dan tidak manusiawi."

Pezeshkian melanjutkan: "Sulit bagi saya, sebagai seorang manusia terlepas dari agama, keyakinan, dan kepercayaan, untuk membayangkan masalah ini. Manusia sebagai makhluk yang paling mulia dan makhluk yang Tuhan ciptakan dengan fitrah yang suci, tidak dapat melihat anak-anak di Gaza sekarat karena kelaparan, meninggal karena kekurangan obat-obatan dan perawatan, sementara pada saat yang sama Israel membombardir berbagai daerah setiap hari. Ini terjadi sementara negara-negara yang tampak beradab, kuat, dan mengklaim demokrasi dan hak asasi manusia, secara terbuka mendukung dan melengkapi rezim ini, dan dengan instrumen yang sama, pembantaian terjadi."

Ia menambahkan: "Saya tidak tahu bagaimana komunitas internasional dan manusia yang duduk di sana akan menghadapi perilaku ini dan apa arti dari slogan-slogan yang diberikan atas nama integrasi. Apakah integrasi ini berarti membunuh orang lain agar apa yang mereka inginkan terwujud? Setiap manusia dari etnis, ras, dan selera apa pun memiliki hak untuk hidup di planet ini dan harus dapat menggunakan karunia ilahi, tanpa hak orang lain dilanggar."

Presiden menyatakan: "Kami akan berusaha dalam perjalanan ini untuk mengumumkan posisi kami berdasarkan keyakinan dan kepercayaan kami yang didasarkan pada perdamaian, keamanan, kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Kami akan berbicara dengan negara-negara di mana ada kesempatan untuk berdialog, dengan para pemimpin, dengan rakyat, dengan orang Iran yang hadir di sana, dengan para ahli, dan di setiap kesempatan yang muncul, kami akan membela proses kebenaran yang kami yakini."

Ia menekankan: "Dari pandangan kami, kebenaran tidak peduli dalam pakaian atau wajah apa. Seperti yang dikatakan Imam Khomeini (r.a.), perselisihan kita bukan tentang 'anggur'; jika kita adalah manusia dan bergerak menuju kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kebenaran, tidak akan ada perselisihan. Terkadang kita mungkin hanya tidak dapat saling memahami dan harus saling memahami dengan duduk bersama dan berdialog. Tetapi orang yang ingin memaksakan, menindas, dan berbuat nakal, tentu saja tidak akan bisa diajak berdialog."

Pezeshkian menyimpulkan: "Oleh karena itu, kesempatan untuk hadir di Majelis Umum PBB, di mana semua negara berpartisipasi, sangat penting bagi kami. Kami akan berbicara tentang posisi kami dan akan menekankan bahwa integrasi harus dalam kerangka kebenaran, keadilan, integritas wilayah negara, dan hak hidup untuk semua manusia. Integrasi tidak boleh berarti bahwa hanya Israel yang memiliki hak atas keamanan, tetapi keamanan semua manusia yang hidup di dunia ini harus dijaga."

Ia menambahkan: "Ini adalah kesempatan luar biasa untuk dapat menyatakan posisi kami. Insya Allah, Tuhan akan membantu kami untuk dapat menyampaikan realitas dan keyakinan kami dengan suara lantang di sana."