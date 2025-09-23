Larijani: "Tidak Ada Orang Iran yang Penuh Gairah yang Akan Berkompromi dengan Keamanan Nasional"

Menurut kantor berita ABNA, Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, menanggapi pernyataan Donald Trump, Presiden AS, di PBB yang menentang negara kami, dengan memposting pesan di jejaring sosial X (sebelumnya Twitter): "Teman-teman! Desakan Iran bukan tanpa alasan. Syarat membatasi jangkauan rudal hingga di bawah 500 kilometer berarti mengabaikan kemampuan pertahanan melawan Israel. Orang Iran mana yang penuh gairah yang akan menerima batasan seperti itu? Keamanan nasional bukanlah tempat untuk berkompromi."