Spanyol: "Jika Tel Aviv Bertindak Melawan 'Armada Ketabahan', Kami Akan Bertindak"

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Russia Today, Menteri Luar Negeri Spanyol menekankan bahwa jika rezim Zionis melakukan tindakan terhadap Armada Internasional "Al-Sumud" (Ketabahan), negara tersebut akan bereaksi.

Ia menjelaskan bahwa setiap tindakan terhadap kebebasan berekspresi dan hukum internasional yang menargetkan Armada Ketabahan akan disambut dengan reaksi dari Spanyol.

Menteri Luar Negeri Spanyol, merujuk pada keberangkatan sebagian kapal Armada Ketabahan dari pelabuhan Barcelona, menambahkan bahwa aktivitas armada ini bersifat damai dan kemanusiaan. Negara tersebut memberikan dukungan politik penuh kepada semua penumpang kapal yang telah berlayar dari Spanyol.

Ia meminta duta besar Spanyol di Tunisia untuk menyelidiki serangan drone baru-baru ini terhadap kapal-kapal Armada Ketabahan di perairan negara tersebut.

Penyelenggara Armada Ketabahan juga mengeluarkan pernyataan, mengumumkan eskalasi tindakan berbahaya oleh rezim Zionis terhadap armada ini.