Erdogan Tunjukkan Foto Kejahatan Israel di Gaza di Sidang Umum PBB

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, dalam Sidang Umum PBB ke-80 menyerukan perhatian dunia atas tragedi Gaza. Ia menyoroti penderitaan rakyat Palestina, termasuk perempuan yang memegang wadah makanan hanya untuk bertahan hidup, anak-anak yang kehilangan anggota tubuh, dan kelaparan yang menimpa penduduk. Erdogan mengecam tindakan Israel, termasuk penangkapan dokter, serangan terhadap ambulans, serta penghancuran masjid, rumah sakit, dan gereja.

Ia menegaskan bahwa genosida di Gaza harus dihentikan dan pelaku harus bertanggung jawab menurut hukum internasional. Erdogan juga menekankan dukungannya terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan, termasuk Suriah dan Irak, serta upaya diplomasi antara negara-negara yang berkonflik, seperti Ukraina-Rusia dan India-Pakistan.