Israel di Tengah Isolasi Politik dan Ekonomi Global / Kerugian Berat dalam Kontrak Senjata

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Lanjutan perang Gaza dan tuduhan genosida membuat Israel semakin terisolasi secara politik dan ekonomi. Dampak paling besar terlihat pada sektor industri pertahanan yang selama ini menjadi andalan rezim.

Dalam beberapa pekan terakhir, Spanyol membatalkan dua kontrak besar senilai hampir 1 miliar euro dengan perusahaan senjata Israel, termasuk pembelian rudal Spike dari Rafael dan sistem artileri dari Elbit Systems. Pembatalan ini dilakukan secara resmi sebagai reaksi atas kejahatan Israel di Gaza.

Selain itu, Israel juga dikeluarkan dari sejumlah pameran senjata internasional, termasuk Dubai Airshow mendatang dan Paris Airshow 2025, yang semakin memperdalam kerugian ekonomi dan merusak citra global senjatanya.

Pengamat menegaskan isolasi politik Israel kini langsung berimbas pada isolasi ekonomi. Dengan semakin banyak kontrak yang batal dan pasar ekspor yang menyusut, perusahaan besar seperti Rafael, Elbit, serta Israel Aerospace Industries menghadapi krisis serius yang mengancam masa depan industri militer rezim ini.