Sayyid Hassan Nasrallah adalah Kekayaan Besar bagi Dunia Islam / Kisah Hizbullah Lebanon adalah Kisah yang Berlanjut

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam dalam pidato televisi pada peringatan syahadah Sayyid Hassan Nasrallah menegaskan: “Sayyid Hassan Nasrallah adalah kekayaan besar bagi dunia Islam, bukan hanya bagi Syiah atau Lebanon, tetapi bagi seluruh umat Islam. Kekayaan ini tidak hilang, ia tetap ada. Beliau pergi, namun warisan dan kekayaan yang beliau bangun tetap bertahan.”

Beliau menambahkan, kisah Hizbullah Lebanon adalah kisah yang terus berlanjut. Hizbullah tidak boleh diremehkan, dan kekayaan besar ini tidak boleh diabaikan.