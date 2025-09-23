  1. Home
Ketua Majelis Ulama Syiah Pakistan:

Mengakui Palestina saja Tidak Cukup, Langkah Praktis juga Diperlukan

23 September 2025 - 21:02
Ayatollah Syed Sajjad Ali Naqvi, Ketua Dewan Ulama Syiah Pakistan, menyatakan bahwa pengakuan terhadap Palestina saja tidak cukup dan harus diikuti tindakan nyata.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ayatollah Syed Sajjad Ali Naqvi, Ketua Dewan Ulama Syiah Pakistan, menyatakan bahwa pengakuan terhadap Palestina saja tidak cukup dan harus diikuti tindakan nyata.

Ia meminta negara-negara yang baru mengakui Palestina — seperti Inggris, Kanada dan Australia — untuk meminta maaf atas dukungan masa lalu mereka kepada rezim Israel dan melakukan langkah-langkah praktis: menarik investasi dari bank-bank imperialis, memanggil pulang duta besar, serta memboikot produk Israel dan produk negara-negara pendukung imperialisme guna menghentikan pembantaian dan penindasan terhadap rakyat Palestina.

