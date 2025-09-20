Batalyon Qassam Merilis Foto Syahid Yordania Pelaku Operasi Al-Karama

Menurut kantor berita ABNA, Batalyon Qassam, sayap militer Hamas, merilis foto syahid Yordania yang melakukan operasi di perlintasan perbatasan Al-Karama dan menggambarkannya sebagai pahlawan dan putra dari suku-suku Qaisi yang setia dan pemberani.

Dalam foto tersebut, selain bendera Palestina dan Yordania yang saling terikat, juga tertulis ayat suci "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki."

Minggu ini, syahid Al-Qaisi menewaskan dua tentara Zionis dengan menembaki mereka di perlintasan Al-Karama.