  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Asia Barat dan Timur Tengah

Batalyon Qassam Merilis Foto Syahid Yordania Pelaku Operasi Al-Karama

20 September 2025 - 21:23
News ID: 1729164
Source: ABNA
Batalyon Qassam Merilis Foto Syahid Yordania Pelaku Operasi Al-Karama

Qassam, sayap militer Hamas, merilis foto seorang syahid Yordania yang melakukan operasi di perlintasan perbatasan Al-Karama di perbatasan Yordania dan Palestina yang diduduki.

Menurut kantor berita ABNA, Batalyon Qassam, sayap militer Hamas, merilis foto syahid Yordania yang melakukan operasi di perlintasan perbatasan Al-Karama dan menggambarkannya sebagai pahlawan dan putra dari suku-suku Qaisi yang setia dan pemberani.

Dalam foto tersebut, selain bendera Palestina dan Yordania yang saling terikat, juga tertulis ayat suci "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki."

Minggu ini, syahid Al-Qaisi menewaskan dua tentara Zionis dengan menembaki mereka di perlintasan Al-Karama.

Your Comment

You are replying to: .
captcha