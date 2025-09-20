Menurut kantor berita ABNA yang mengutip saluran Al Mayadeen, Mikhail Ulyanov, perwakilan Rusia di IAEA, menyatakan dalam sebuah wawancara: "Rusia dan Tiongkok akan segera mengajukan inisiatif bersama untuk menyelesaikan krisis nuklir Iran."

Ia juga mengkritik pendekatan negara-negara Eropa, menambahkan: "Tindakan Eropa telah melemahkan pendekatan politik, upaya diplomatik, dan tingkat kerja sama antara IAEA dan Republik Islam Iran."

Vassily Nebenzya, perwakilan Rusia di PBB, juga menekankan selama pertemuan Dewan Keamanan: "Negara-negara penandatangan kesepakatan nuklir Iran tidak memiliki hak untuk memulihkan sanksi PBB terhadap Teheran."

Dia menambahkan: "Tindakan trio Eropa untuk memulihkan sanksi terhadap Iran tidak memiliki dasar hukum."

Perwakilan Rusia tersebut menyatakan: "Negara-negara Eropa menolak jalur diplomasi terkait program nuklir Iran dan pemulihan sanksi terhadap Iran tidak memiliki legitimasi hukum."

Setelah resolusi untuk melanjutkan pencabutan sanksi Iran tidak disetujui, Nebenzya menekankan: "Rusia mengutuk pemulihan sanksi terhadap Iran."

Dia menyatakan: "Pencabutan sanksi (terhadap Iran) adalah satu-satunya keputusan yang benar. Kami terkejut bahwa Korea Selatan telah memutuskan untuk sejalan dengan pendekatan destruktif Barat!"

Nebenzya menambahkan: "Bukan rahasia lagi bahwa tujuan Inggris, Prancis, dan Jerman adalah menggunakan Dewan Keamanan sebagai tuas untuk menekan pemerintah yang berusaha membela kepentingannya."