AS Menyerang Perahu Ketiga di Karibia; Trump: 3 Penyelundup Terbunuh

Menurut kantor berita ABNA, Donald Trump, presiden AS, mengklaim bahwa pasukan negara itu yang ditempatkan di wilayah Karibia sekali lagi menyerbu sebuah kapal yang membawa narkoba dan menewaskan tiga orang dalam prosesnya.

Dalam sebuah pesan di jejaring sosialnya yang disebut "Truth Social," Trump menulis bahwa "serangan langsung dan mematikan ini dilakukan atas perintahnya dalam yurisdiksi Komando Selatan AS," sebuah wilayah yang mencakup 31 negara di Amerika Selatan dan Tengah serta Karibia.

Dia menambahkan: "Informasi menguatkan bahwa kapal tersebut sedang menyelundupkan narkoba dan memindahkannya di sepanjang rute penyelundupan yang dikenal untuk meracuni Amerika. Dalam serangan ini, tiga penyelundup narkoba di kapal, yang sedang bergerak di perairan internasional, tewas. Tidak ada pasukan AS yang terluka dalam serangan ini."