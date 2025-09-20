Kecelakaan Udara di Washington; 4 Tentara Tewas

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip Associated Press, empat tentara tewas setelah sebuah helikopter MH-60 Black Hawk Angkatan Darat AS jatuh di dekat pangkalan militer di negara bagian Washington.

Komando Operasi Khusus Angkatan Darat AS menyatakan bahwa helikopter tersebut mengalami kecelakaan saat misi latihan di sebelah barat pangkalan gabungan "Lewis-McChord".

Pejabat Angkatan Darat AS mengatakan bahwa investigasi mengenai penyebab insiden ini sedang berlangsung.

Layanan Cuaca Nasional AS menyatakan bahwa langit sebagian besar cerah dan angin bertiup perlahan dari selatan pada saat kecelakaan terjadi.