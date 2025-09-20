Tentara Zionis Terluka di Kota Gaza oleh Penembak Jitu Perlawanan

Menurut kantor berita ABNA, media rezim Zionis melaporkan cedera yang dialami oleh tentara lain dari rezim tersebut di utara kota Gaza.

Media rezim Zionis menyatakan bahwa sejumlah tentara yang terluka dari tentara rezim tersebut telah dipindahkan dari Gaza ke wilayah pendudukan dengan helikopter.

Selain itu, radio tentara rezim Zionis melaporkan bahwa seorang tentara dari Brigade 401 terluka pagi ini akibat penembakan di kota Gaza.

Tentara Zionis ini terluka oleh penembak jitu Perlawanan Palestina di lingkungan Syekh Radwan dan telah dipindahkan ke rumah sakit untuk perawatan, dan keluarganya telah diberitahu tentang cederanya.