Kantor Berita Internaisonal Ahlulbait -ABNA- Mantan inspektur IAEA menegaskan troika Eropa (Prancis, Jerman, Inggris) menyalahgunakan laporan politik badan tersebut untuk menuduh Iran. Dalam sidang Jumat, Dewan Keamanan PBB menolak resolusi perpanjangan pencabutan permanen sanksi terhadap Iran; hanya 4 negara mendukung, sementara 9 menolak dan 2 abstain.

Iran mengecam langkah tiga negara Eropa itu sebagai ilegal dan provokatif. Pasca kesepakatan 9 September di Kairo, hubungan Iran–IAEA membaik dengan kembalinya para inspektur ke Iran. Abushadi menilai kerja sama ini memberi peluang tercapainya kesepakatan baru sebelum tenggat aktivasi mekanisme snapback pada 27 September.