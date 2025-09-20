Hizbullah Serukan Partisipasi dalam Peringatan Hari Syahidnya Sayyid Hassan Nasrallah

Menurut kantor berita ABNA, hubungan masyarakat Hizbullah mengeluarkan seruan pada hari Sabtu, menyerukan kehadiran besar-besaran dari rakyat Lebanon pada peringatan hari syahidnya "Sayyid Hassan Nasrallah" dan "Sayyid Hashem Safieddine".

Melalui seruan hari ini, hubungan masyarakat Hizbullah meminta partisipasi yang luas dari rakyat Lebanon pada peringatan pertama syahidnya "Syuhada Sayyid Hassan Nasrallah" dan "Sayyid Hashem Safieddine" (dua mantan Sekretaris Jenderal Hizbullah).

Dalam seruan tersebut disebutkan: "Kami mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam upacara penghormatan bagi para syuhada Nasrallah dan Safieddine, yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 September pukul 16:30 waktu setempat."

Sayyid Hassan Nasrallah, Sekretaris Jenderal Hizbullah, gugur sebagai syahid pada Jumat, 27 September 2024, dalam serangan kriminal rezim Zionis perampas terhadap kawasan Dahieh di Beirut Selatan.