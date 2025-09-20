Protes Besar-besaran di Valencia Spanyol terhadap Kedatangan Kapal Pengangkut Senjata ke Israel

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ratusan aktivis dan warga Spanyol berunjuk rasa di pelabuhan Valencia menentang kedatangan kapal Nysted Maersk milik Maersk (Denmark) yang membawa suku cadang jet tempur F-35 yang diperkirakan akan dibongkar di pelabuhan Haifa, Israel. Aksi ini bagian dari kampanye "Akhiri Perdagangan Senjata dengan Israel"; pengunjuk rasa dan jaringan solidaritas Palestina mengajukan gugatan ke Pengadilan Nasional Spanyol untuk menyita dan memeriksa kapal tersebut.

Aktivis menekankan bahwa tanpa embargo senjata menyeluruh, pelabuhan-pelabuhan akan terus dipakai untuk rantai pasokan militer Israel; mereka juga melaporkan adanya pekerja pelabuhan yang menolak menangani muatan senjata atas dasar nurani. Kampanye ini menunjukkan tekanan sipil untuk mengekspos dan menghentikan peran logistik terhadap operasi militer yang dituduh melakukan kejahatan di Gaza.