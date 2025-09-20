Hizbullah Undang Rakyat Lebanon Hadiri Satu Tahun Syahadah Sayyid Hasan Nasrallah dan Sayyid Hashem Safiuddin

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Hizbullah Lebanon melalui divisi Humas menyeru seluruh rakyat dan para pendukung gerakan ini untuk menghadiri acara peringatan satu tahun gugurnya dua Sekretaris Jenderal Hizbullah, Sayyid Hasan Nasrallah dan Sayyid Hashem Safiuddin.

Hizbullah Lebanon dalam pernyataannya mengundang seluruh rakyat dan pendukungnya untuk ikut serta dalam acara peringatan syahadah pertama dua tokoh besar tersebut. Acara ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu sore, 27 September, pukul 16:30. Tujuan dari peringatan ini adalah untuk mengenang kedua sosok terkemuka tersebut sekaligus memberikan penghormatan kepada para syahid lain yang gugur bersama mereka.

Dalam keterangannya, Hizbullah menegaskan bahwa acara ini akan digelar dalam suasana persatuan dan dengan partisipasi luas dari rakyat Lebanon.