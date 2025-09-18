Kapal “Omar Mukhtar” Berlayar dari Libya untuk Dukung Gaza

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kapal “Omar Mukhtar” hari ini berangkat dari pelabuhan Tripoli, Libya, menuju Gaza untuk bergabung dengan Armada Internasional Sumud dalam rangka mendukung rakyat Palestina.

Sebelum keberangkatan, digelar aksi solidaritas di depan pelabuhan. Omar al-Hassi, mantan perdana menteri Libya yang ikut serta dalam misi ini, menegaskan bahwa tujuan mereka adalah mematahkan blokade Gaza. Ia menekankan bahwa armada ini tidak mewakili pemerintah atau partai manapun, melainkan murni misi kemanusiaan.

Kapal tersebut membawa 15 aktivis dari berbagai negara termasuk Inggris, Kanada, dan Skotlandia, serta aktivis Libya, dengan muatan bantuan medis, pangan, pakaian anak, dan perlengkapan kesehatan.

Riyadh al-Saqi, panitia asal Libya, menyatakan perjalanan simbolis ini diperkirakan akan memakan waktu 7–10 hari menuju Gaza, dengan tujuan menghapus blokade dan membangkitkan kesadaran moral dunia.