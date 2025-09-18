Armada al-Shumud adalah Kilatan Kemanusiaan dan Cahaya di Tengah Kegelapan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ayatullah Sayyid Sajid Ali Naqvi, Ketua Dewan Ulama Syiah Pakistan, menegaskan bahwa konvoi bantuan kemanusiaan al-Shumud yang terdiri dari sekitar 70 kapal dan perahu dari Spanyol dengan dukungan perwakilan HAM dari 44 negara menuju Gaza, merupakan “sebuah harapan baru, kilatan kemanusiaan, cahaya di tengah kegelapan, dan pelita dalam suasana kebiadaban dan ketakutan bagi umat manusia.”

Ia menegaskan, kejahatan rezim Zionis di Gaza semakin memperlihatkan bahwa Israel hanyalah alat, sementara dalang utama genosida dan kejahatan anti-kemanusiaan adalah sistem arogan dunia.

Naqvi menilai pernyataan KTT Arab-Islam sebelumnya tak berdampak apa-apa, karena seiring tinta deklarasi itu belum kering, Zionis kembali menyalakan neraka di Gaza dan dunia hanya menyaksikan umat manusia sekarat tanpa pertolongan.

Ia menambahkan bahwa walaupun bantuan armada ini belum cukup, ia dapat menjadi “tetesan hujan pertama” yang membawa pengaruh. Karena itu, menurutnya, dunia Islam dan komunitas global wajib mendukung dan menjamin keamanan armada bantuan ini agar bisa sampai ke tujuan dan sedikit meringankan penderitaan rakyat tertindas Gaza.