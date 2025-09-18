Spanyol Akan Bekerja Sama dengan Den Haag untuk Menangkap Pemimpin Israel

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Jaksa Agung Spanyol menyatakan bahwa negaranya akan bekerja sama dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam proses penyelidikan pelanggaran HAM di Gaza, guna mendukung penerbitan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin rezim Zionis.

Raja Spanyol, Felipe VI, dalam kunjungan resminya ke Mesir menegaskan bahwa Gaza tengah menghadapi krisis kemanusiaan yang tak tertahankan. Ia menyoroti dampak luas dari konflik dua tahun terakhir, termasuk ribuan korban jiwa, penderitaan warga sipil, dan kehancuran besar-besaran.

Sementara itu, media Spanyol El País melaporkan bahwa pemerintah Madrid sedang mengkaji percepatan embargo senjata terhadap Israel sebagai bagian dari paket sanksi baru. Langkah ini diambil setelah agresi militer Zionis yang menewaskan lebih dari 64 ribu orang di Gaza serta ekspansi pemukiman ilegal di Tepi Barat.