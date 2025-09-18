Ribuan Remaja Pakistan Ikut Serta dalam Aksi Solidaritas untuk Rakyat Gaza

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Puluhan ribu remaja dan pelajar Pakistan pada hari Kamis turun ke jalan-jalan di Karachi untuk menyatakan solidaritas mereka dengan rakyat Palestina. Para peserta aksi membawa berbagai poster yang menuntut dihentikannya pembantaian anak-anak, diakhirinya blokade dan serangan udara di Jalur Gaza, serta meneriakkan slogan-slogan menentang kejahatan rezim Zionis.

Aksi ini merupakan bagian dari gelombang reaksi masyarakat Pakistan terhadap krisis kemanusiaan di Gaza, dengan tuntutan penghentian segera kekerasan dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Palestina.

Aksi serupa sebelumnya juga telah diselenggarakan oleh Jamaat-e-Islami Pakistan dan sayap mahasiswanya di berbagai kota di negara tersebut.