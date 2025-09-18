Abdulmalik al-Houthi: Bom Israel untuk Gaza Didanai dari Uang Minyak Negara Arab

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pemimpin Gerakan Ansharullah Yaman, Sayyid Abdulmalik al-Houthi, menyatakan bahwa rezim Israel terus melancarkan apa yang disebutnya sebagai “kejahatan abad” terhadap rakyat Gaza, dan biaya serangan itu sebagian dibiayai oleh uang minyak negara-negara Arab. Ia menuduh kekuatan Barat memberi dukungan langsung kepada Israel, termasuk suplai senjata dari AS, Inggris, dan Jerman.

Al-Houthi mengkritik sikap pasif dunia Islam yang menurutnya memberi peluang bagi Israel untuk memperbesar agresi. Ia memperingatkan bahwa ancaman Tel Aviv tidak hanya menimpa Palestina, melainkan seluruh kaum Muslimin, dan menyorot pelecehan terhadap situs suci seperti Al-Aqsa serta upaya “Yudaisasi” Yerusalem.

Ia menuding Inggris berperan aktif dalam membantu kebijakan Israel, dan menyorot kerjasama pejabat AS dan Israel yang menurutnya menunjukkan kesamaan kebijakan mereka. Al-Houthi juga menyebutkan meningkatnya operasi penculikan di Tepi Barat dan tuduhan bahwa Netanyahu mengancam Yordania dengan pemutusan pasokan air dan gas untuk memaksa konsesi.

Mengenai tekanan AS agar Lebanon melucuti senjata, al-Houthi memperingatkan bahwa pengosongan kekuatan pertahanan akan membuka jalan bagi pembantaian seperti peristiwa Sabra dan Shatila. Ia menegaskan pelajaran sejarah bahwa keselamatan bangsa bergantung pada kemampuan mempertahankan diri, bukan pada pelucutan senjata yang membuat rakyat takberdaya.