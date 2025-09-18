Al Jazeera: Anggota non-permanen Dewan Keamanan menuntut gencatan senjata permanen di Gaza

Menurut kantor berita Abna, jaringan Al Jazeera dari Qatar mengumumkan bahwa sumber-sumber yang mengetahui di Dewan Keamanan PBB menyatakan bahwa 10 negara anggota non-permanen Dewan telah meminta pemungutan suara pada rancangan resolusi yang menekankan perlunya pembentukan gencatan senjata permanen di Jalur Gaza.

Tindakan ini dilakukan setelah lima hari sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga memberikan suara mayoritas mutlak untuk pembentukan negara Palestina merdeka.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada Jumat lalu (12 September), mengesahkan resolusi bersejarah yang mendukung "Deklarasi New York", yang menyerukan langkah-langkah spesifik dan tidak dapat diubah untuk pembentukan negara Palestina merdeka.

Resolusi ini, yang diajukan oleh Prancis dan Arab Saudi, disahkan dengan 142 suara mendukung, 10 menentang, dan 12 abstain.

