Arab Saudi dan Pakistan Menandatangani "Perjanjian Pertahanan Strategis Bersama"

Menurut kantor berita resmi Arab Saudi (SPA), yang dikutip oleh kantor berita Abna, Putra Mahkota Mohammed bin Salman hari ini menandatangani perjanjian pertahanan strategis bersama antara kedua negara, disaksikan oleh Perdana Menteri Pakistan, Muhammad Shahbaz Sharif.

Berdasarkan laporan SPA, perjanjian ini disepakati dalam kerangka "kemitraan historis" antara Arab Saudi dan Pakistan, serta didasarkan pada ikatan persaudaraan, solidaritas Islam, kepentingan strategis bersama, dan kerja sama pertahanan antara kedua negara.

SPA menyatakan: "Penandatanganan perjanjian ini dilakukan dalam kerangka upaya kedua negara untuk memperkuat keamanan kedua negara dan menciptakan keamanan dan perdamaian di kawasan dan dunia."

Menurut laporan kantor berita negara Saudi, perjanjian ini ditandatangani dengan tujuan mengembangkan dimensi kerja sama pertahanan antara Riyadh dan Islamabad dan memperkuat pencegahan bersama terhadap potensi agresi apa pun.

SPA menambahkan: "Perjanjian tersebut menetapkan bahwa setiap agresi terhadap salah satu dari kedua negara akan dianggap sebagai agresi terhadap keduanya."