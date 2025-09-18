Narasi London tentang Konsultasi Menteri Luar Negeri Troika Eropa dan 'Araqchi'

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Al Jazeera, Yvette Cooper, Menteri Luar Negeri baru Inggris, menyajikan narasinya tentang konsultasi yang berlangsung pada hari Rabu antara para menteri luar negeri dari tiga negara Eropa (troika Eropa yang merupakan pihak dalam perjanjian 2015 dengan Iran, yang dikenal sebagai JCPOA) dan Sayyid Abbas Araqchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran.

Menteri Luar Negeri baru Inggris, tanpa menyinggung kegagalan pihak Eropa dalam memenuhi komitmen mereka kepada Iran di bawah JCPOA, mengklaim: "Saya dan rekan-rekan Eropa saya berbicara dengan Menteri Luar Negeri Iran untuk menegaskan kembali kekhawatiran kami tentang program nuklir Teheran. Kami berkomitmen pada diplomasi, tetapi Iran belum mengambil langkah-langkah untuk mencegah kembalinya sanksi, dan kami membutuhkan tindakan nyata!"

Perlu dicatat bahwa Teheran selalu menyatakan kesiapannya untuk negosiasi yang setara dan berdasarkan saling menghormati; namun, dalam beberapa bulan terakhir dan di tengah negosiasi tidak langsung antara Teheran dan Washington, Amerika Serikat dan para penjajah Zionis telah menyerang Iran, melanggar semua norma internasional.