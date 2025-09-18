Raja Spanyol: "Gaza Menghadapi Krisis Kemanusiaan yang Tak Tertahankan"

Menurut kantor berita Anadolu, yang dikutip oleh kantor berita Abna, Felipe VI, Raja Spanyol, dalam perjalanan pertamanya ke Mesir, bertemu dengan warga Spanyol yang tinggal di negara tersebut dan, mengenai kejahatan rezim Zionis terhadap rakyat Gaza yang tertindas, menyatakan: "Wilayah ini sedang melalui situasi yang tragis dan tegang, dan Gaza menghadapi krisis kemanusiaan yang tak tertahankan."

Tanpa mengutuk secara eksplisit berlanjutnya kejahatan penjajah Zionis terhadap rakyat Palestina yang tertindas, Raja Spanyol melanjutkan: "Babak terakhir dari konflik ini, yang dimulai sekitar dua tahun lalu, membawa konsekuensi yang meluas; dari hilangnya banyak nyawa dan berubahnya situasi di Gaza menjadi krisis yang tak tertahankan, hingga penderitaan tak berkesudahan ratusan ribu warga sipil tak berdosa dan kehancuran total wilayah ini."

Felipe VI selanjutnya menambahkan bahwa Spanyol dan Mesir bekerja sama erat untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan berani, seperti yang digariskan dalam "tahun-tahun harapan" pada tahun 1990-an.

Perlu dicatat bahwa surat kabar Spanyol El Pais baru-baru ini melaporkan: "Pemerintah Spanyol sedang mempertimbangkan untuk mempercepat larangan ekspor senjata ke Israel sebagai bagian dari paket sanksi yang diharapkan akan disahkan. Sanksi potensial Madrid ini akan dikenakan untuk menekan Israel setelah pembunuhan sekitar 64.000 orang di Gaza dan perluasan pemukiman di Tepi Barat."

Laporan media tersebut menambahkan: "Koalisi PSOE dan Sumar sedang bekerja untuk memberlakukan embargo senjata komprehensif terhadap Israel, sehingga sanksi terhadap Tel Aviv tidak akan terbatas pada industri militer. Tujuannya adalah untuk mempercepat implementasinya melalui keputusan kerajaan, menggunakan isi RUU yang sebelumnya diajukan oleh Sumar di Kongres. Menurut sumber pemerintah, rencana pemerintah adalah sanksi dapat diterapkan segera."

Sementara itu, Kementerian Kesehatan Palestina di Jalur Gaza kemarin merilis pernyataan yang mengumumkan bahwa dalam 24 jam terakhir, 385 orang terluka dan jenazah 98 warga Palestina lainnya telah dipindahkan ke rumah sakit.

Dengan demikian, jumlah korban serangan rezim Zionis terhadap Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah meningkat menjadi 65.062 dan jumlah korban luka menjadi 165.697.

Gencatan senjata di Jalur Gaza telah ditetapkan pada 19 Januari tahun ini dan dilanggar oleh penjajah Yerusalem pada 18 Maret.

Menurut kantor berita Anadolu, dalam serangan tentara penjajah Zionis terhadap Jalur Gaza sejak 18 Maret, 12.511 orang telah gugur dan 53.656 orang terluka.