Sanders: "Israel Telah Melakukan Genosida di Gaza"

Menurut media Zionis Times of Israel, yang dikutip oleh kantor berita Abna, Bernie Sanders, seorang senator independen terkemuka Amerika, menggambarkan agresi penjajah Zionis terhadap rakyat Gaza yang tertindas sebagai "genosida" terhadap warga Palestina.

Berdasarkan pengumuman media tersebut, Sanders dalam sebuah pernyataan setelah menyajikan statistik korban dari perang habis-habisan Zionis terhadap rakyat Gaza yang tertindas, menyatakan: "Niatnya jelas. Hasilnya tidak dapat dihindari: Israel telah melakukan genosida di Gaza."

Senator independen terkemuka Amerika ini menambahkan: "Dengan menamai tindakan Israel sebagai genosida, kita harus menggunakan semua pengaruh kita untuk menuntut gencatan senjata segera, peningkatan besar-besaran bantuan kemanusiaan yang difasilitasi oleh PBB, dan langkah-langkah awal untuk menjamin negara Palestina."

Sementara itu, Komisi Penyelidikan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa juga baru-baru ini dalam sebuah pernyataan menggambarkan kejahatan rezim Zionis di Gaza sebagai "genosida."