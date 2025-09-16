Penasihat Keamanan Nasional Irak: Kamp al-Hol Seperti Bom Waktu

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Qasim al-Araji, Penasihat Keamanan Nasional Irak, menegaskan kamp al-Hol di Hasakah, Suriah, yang menampung anggota dan keluarga ISIS, masih merupakan ancaman serius dan ibarat bom waktu. Irak berupaya menutup total kamp tersebut dengan dukungan AS dan Uni Eropa serta mendorong negara-negara agar memulangkan warganya. Al-Araji menambahkan, di sela Sidang Umum PBB akan diadakan konferensi internasional mengenai kamp ini, dihadiri pejabat Irak, AS, dan koalisi antiterorisme, mengingat kini terdapat warga dari 42 negara di al-Hol.