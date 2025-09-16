Netanyahu: Kami akan Tetap Menarget Pemimpin Hamas

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Perdana Menteri rezim Zionis, dalam konferensi pers bersama Menlu AS, membela serangan Israel ke Qatar yang ditujukan untuk membunuh pemimpin-pemimpin Hamas dan menyatakan Israel siap mengambil tanggung jawab penuh atas operasi itu.

Ia mengklaim operasi tersebut tidak gagal karena bertujuan mengirim pesan bahwa tidak ada tempat aman bagi "teroris". Ketika ditanya apakah serangan serupa terhadap unsur Hamas di negara-negara kawasan akan diulang, Netanyahu menjawab tidak menutup kemungkinan.

Selain itu ia memperingatkan negara-negara Barat yang mempertimbangkan pengakuan negara Palestina bahwa Israel akan menanggapi langkah semacam itu.