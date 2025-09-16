Korban Banjir di Indonesia Capai 19 Orang, Pencarian Masih Berlanjut

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Jumlah korban jiwa akibat banjir dan tanah longsor di Indonesia meningkat menjadi 19 orang. Banjir melanda Bali dan Flores setelah hujan deras awal pekan ini.

Menurut Abdul Muhari, juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dua orang masih hilang di Denpasar dan 125 tim penyelamat dikerahkan. Lebih dari 500 warga mengungsi ke sekolah, masjid, dan gedung pemerintah.

Sebagian besar korban meninggal akibat terseret arus sungai. Tidak ada warga asing di antara korban. Jalur utama, termasuk akses ke Bandara Internasional Bali, sempat terputus.

Di Flores, lima orang tewas dan 18 desa terisolasi akibat hujan deras. BMKG memperingatkan hujan sedang berpotensi turun lagi hingga Senin mendatang.