Gubernur Al-Joulani: Operasi Militer di As-Suwayda Tidak Ada dalam Agenda

18 November 2025 - 12:50
News ID: 1751688
Source: ABNA
Gubernur dari pemerintahan yang diproklamasikan sendiri oleh Muhammad al-Joulani mengumumkan bahwa ia tidak memiliki rencana untuk operasi militer di Kegubernuran As-Suwayda yang mayoritas penduduknya Druze.

Menurut kantor berita Abna, "Mustafa al-Bakour", Gubernur As-Suwayda, mengumumkan bahwa pasukan keamanan Pemerintah Transisi Suriah sedang memantau gencatan senjata di Kegubernuran As-Suwayda dan tidak memiliki rencana untuk melakukan operasi militer di wilayah tersebut.

Gubernur As-Suwayda juga menyalahkan peningkatan bentrokan pada Pasukan Pertahanan Lokal Druze; pasukan yang, menurutnya, berada di bawah pengaruh "Sheikh Hikmat al-Hajri," seorang ulama Druze. Al-Hajri menyerukan hubungan yang lebih erat dengan rezim Zionis.

Dalam 3 hari terakhir, bentrokan antara pasukan Druze dan suku-suku Arab terus berlanjut di selatan dan barat kota As-Suwayda. Kelompok Druze membombardir posisi pasukan Al-Joulani di garis kontak di wilayah Al-Majalah.

