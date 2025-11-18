Menteri Zionis: Kami telah menyiapkan sel untuk Mahmoud Abbas

Menurut kantor berita Abna, Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Dalam Negeri rezim Zionis, dalam pidatonya yang ditujukan kepada Netanyahu, mengatakan: "Anda harus menyatakan bahwa Mahmoud Abbas (Presiden Otoritas Palestina) tidak memiliki kekebalan."

Dia menambahkan: "Jika mereka mengambil tindakan untuk pengakuan negara Palestina di panggung global, dan jika PBB melakukan itu, Netanyahu harus memerintahkan pembunuhan pejabat senior Otoritas Palestina."

Ben-Gvir berkata: "Mahmoud Abbas juga harus ditangkap. Kami telah menyiapkan satu sel untuknya di penjara Ktzi'ot."

Hal ini terjadi meskipun Otoritas Palestina dianggap sebagai pion rezim Zionis di Tepi Barat dan memiliki kerja sama keamanan dan intelijen penuh dengan Tel Aviv.