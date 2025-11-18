  1. Home
Menteri Zionis: Kami telah menyiapkan sel untuk Mahmoud Abbas

18 November 2025 - 12:50
News ID: 1751689
Source: ABNA
Meskipun Otoritas Palestina tunduk kepada rezim Zionis, Itamar Ben-Gvir menuntut pembunuhan pejabat senior otoritas tersebut.

Menurut kantor berita Abna, Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Dalam Negeri rezim Zionis, dalam pidatonya yang ditujukan kepada Netanyahu, mengatakan: "Anda harus menyatakan bahwa Mahmoud Abbas (Presiden Otoritas Palestina) tidak memiliki kekebalan."

Dia menambahkan: "Jika mereka mengambil tindakan untuk pengakuan negara Palestina di panggung global, dan jika PBB melakukan itu, Netanyahu harus memerintahkan pembunuhan pejabat senior Otoritas Palestina."

Ben-Gvir berkata: "Mahmoud Abbas juga harus ditangkap. Kami telah menyiapkan satu sel untuknya di penjara Ktzi'ot."

Hal ini terjadi meskipun Otoritas Palestina dianggap sebagai pion rezim Zionis di Tepi Barat dan memiliki kerja sama keamanan dan intelijen penuh dengan Tel Aviv.

