Pesan Belasungkawa Baghaei kepada Keluarga Korban India di Arab Saudi

Menurut Kantor Berita Internasional AhlulBayt (AS) – Abna – Esmaeil Baghaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran, menanggapi insiden kecelakaan bus maut yang melibatkan jemaah Umrah India di Arab Saudi, menyampaikan simpati kepada keluarga korban jiwa dalam peristiwa ini dan menyebut kecelakaan itu menyedihkan dan menyakitkan.

Dia menambahkan: Insiden itu terjadi di jalan menuju kota Madinah dan menyebabkan meninggalnya sejumlah peziarah India dari kota Hyderabad. Baghaei, sambil menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para korban, menyampaikan simpati pemerintah dan bangsa Iran kepada masyarakat India dan menekankan perlunya kerja sama internasional di bidang keselamatan transportasi bagi para peziarah.

Baghaei lebih lanjut mengatakan: Kementerian Luar Negeri Iran memohon rahmat dan ampunan ilahi bagi mereka yang meninggal, dan memohon kesembuhan total dari Tuhan Yang Maha Besar bagi para korban luka dalam insiden tersebut. Juru bicara aparat diplomatik tersebut juga, sambil mendoakan kedamaian bagi para penyintas, menekankan bahwa peristiwa semacam ini semakin menunjukkan perlunya sinergi antar pemerintah untuk menjamin keselamatan para peziarah.

Pesan belasungkawa ini dikeluarkan ketika laporan awal dari lokasi kejadian menunjukkan bahwa bus yang membawa jemaah Umrah mengalami kecelakaan saat melakukan perjalanan di rute ziarah dekat kota Madinah. Sumber-sumber regional mengumumkan bahwa tim penyelamat Saudi dan petugas kesehatan Madinah segera hadir di lokasi dan melakukan operasi pemindahan korban luka ke rumah sakit.