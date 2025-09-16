Pernyataan Akhir KTT Doha: Serangan Israel ke Qatar Melemahkan Perdamaian / Tekankan Solusi Dua Negara

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- KTT luar biasa negara-negara Arab dan Islam di Doha mengutuk keras serangan Israel ke wilayah Qatar dan menuntut koordinasi untuk menangguhkan keanggotaan Israel di PBB. Para pemimpin menegaskan solidaritas penuh dengan Qatar serta mendukung langkah-langkahnya menjaga keamanan. Mereka menyebut serangan ke tempat netral yang menjadi lokasi mediasi Gaza sebagai pelanggaran kedaulatan dan pukulan terhadap perdamaian global.

Peserta menolak keras setiap upaya pembenaran serangan Israel, mengecam ancaman berulang, serta memperingatkan bahaya rencana pengusiran Palestina dan aneksasi wilayah pendudukan.

Mereka menyerukan aksi segera komunitas internasional untuk menghentikan agresi Israel dan mengakhiri impunitasnya. Di akhir, KTT menyambut baik “Deklarasi New York” PBB terkait solusi dua negara dan menekankan pentingnya hak rakyat Palestina demi perdamaian adil di kawasan.