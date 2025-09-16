Kantor Berita Internasioal Ahlulbait -ABNA- Pertemuan Doha ditutup dengan pernyataan akhir tanpa mencantumkan sanksi atau pengurangan hubungan politik. Iran, melalui pernyataan resminya, menegaskan hak keberatan terhadap sejumlah poin serta menolak solusi dua negara, dengan menekankan bahwa masalah Palestina tidak dapat diselesaikan lewat skema tersebut. Teheran menegaskan rakyat Palestina berhak menentukan nasib sendiri, menggunakan segala sarana untuk membebaskan tanah airnya, dan komunitas internasional wajib mendukung perjuangan sah melawan pendudukan.
Pernyataan Akhir Doha Tanpa Sanksi atau Pemutusan Hubungan / Iran Tegaskan Irasionalnya Solusi Dua Negara
16 September 2025 - 06:17
News ID: 1727430
Pertemuan Doha ditutup dengan pernyataan akhir tanpa mencantumkan sanksi atau pengurangan hubungan politik.
Your Comment