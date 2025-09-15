Araqchi: Iran Mendukung Semua Saudara Muslim

Menteri Luar Negeri Iran, Sayid Abbas Araghchi telah melakukan perjalanan ke Doha, Qatar, untuk menghadiri pertemuan darurat para Menteri Luar Negeri negara-negara Islam-Arab.

Menurut laporan Pars Today, Araghchi menulis dalam sebuah pesan di jejaring sosial X, Republik Islam Iran berdiri bersama Qatar dan, pada kenyataannya, bersama seluruh saudara dan saudari Muslim, terutama dalam menghadapi bencana yang mengancam seluruh kawasan.

Pertemuan para Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam dimulai pada hari Minggu, 14 September, di Doha, ibu kota Qatar, dengan kehadiran Menteri Luar Negeri Iran untuk membahas masalah agresi militer rezim Zionis terhadap Qatar.

Pertemuan darurat para Menteri Luar Negeri negara-negara Islam-Arab ini diadakan atas permintaan Qatar untuk membahas masalah agresi militer rezim Zionis terhadap negara ini.

Pertemuan ini merupakan pendahuluan dari KTT Islam-Arab, yang akan diselenggarakan pada hari Senin.

Presiden Iran Masoud Pezzekian akan menghadiri pertemuan puncak tersebut.(sl)