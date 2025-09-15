Pemikiran Imam Khamenei | Pemahaman Keliru Zionis soal Kekuatan Perlawanan

Ayatullah Sayid Ali Khamenei, menuturkan, “Rezim Zionis melakukan sebuah kalkulasi keliru, sebuah analisa yang salah terkait kemampuan kubu besar perlawanan. Hari ini terdapat sebuah kubu besar di kawasan kita bernama ‘poros perlawanan’. Kubu ini punya banyak kemampuan. Rezim Zionis keliru memahami hakikat ini. Rezim Zionis menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam sebuah koridor buntu yang akan membawa kekalahan beruntun baginya, dan berkat bantuan Ilahi, tidak akan ditemukan keselamatan di jalan ini. Sekarang Rezim Zionis di hadapan mata dunia sedang meleleh secara perlahan, sedang berakhir, dan ini disaksikan oleh masyarakat dunia. Tentu saja mereka bicara di dalam kampanye, tapi kejadian sebenarnya diketahui oleh mereka sendiri, oleh banyak politisi dunia, oleh banyak bangsa-bangsa dunia, dan juga oleh bangsa Palestina."

Rezim Zionis Tak Mampu Menghadapi Pasukan Perlawanan

Dalam hal ini beberapa waktu lalu Imam Khamenei, dalam pertemuan dengan Sekjen Jihad Islam Palestina, Ziyad Al Nakhala, dan delegasi mengatakan, “Bahwa Rezim Zionis, dengan seluruh peralatan militer dan dukungan dari kekuatan-kekuatan zalim dunia, melakukan pembunuhan perempuan dan anak-anak Palestina, menunjukkan bahwa rezim ini tidak mampu menghadapi pasukan perlawanan dan mengalahkan mereka. Berkat bantuan Ilahi, Anda akan menyaksikan kemenangan akhir rakyat Gaza.”

Semua Bangsa Muslim harus Mendukung Rakyat Palestina

Selain itu Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, dalam pertemuan dengan berbagai lapisan masyarakat Iran mengatakan, “Apa solusi masalah Palestina? Solusinya adalah perlawanan dan perjuangan berani. Rakyat, pejuang, dan organisasi-organisasi Palestina harus mempersempit ruang gerak musuh Zionis dan Amerika Serikat, melalui jihad tanpa pamrih mereka. Caranya hanya ini, dan seluruh dunia Islam juga harus membantu mereka. Seluruh bangsa Muslim harus mendukung rakyat Palestina, dan membantu mereka, inilah solusinya.”

Kehadiran Poros Perlawanan di Asia Barat Termasuk Masalah Paling Vital

Sehubungan dengan ini Imam Khamenei, di salah satu pidato tahun baru Persia, Nowrouz, di hadapan berbagai lapisan masyarakat Iran menuturkan, “Kejadian perang Gaza, telah menunjukkan kebenaran pendirian poros perlawanan. Beberapa orang mengatakan apa perlunya poros perlawanan ini di kawasan. Terbukti bahwa kehadiran poros perlawanan di kawasan ini merupakan bagian dari masalah paling vital. Dari hari ke hari kubu perlawanan ini harus diperkuat. Jelas bahwa manusia-manusia yang nuraninya masih hidup di kawasan ini, saat menyaksikan penindasan Zionis, yang berlangsung lebih dari 70 tahun, tidak akan diam, tidak akan tenang, dan berpikir untuk melawan. Pembentukan poros perlawanan adalah untuk tujuan ini, untuk melawan penindasan kontinu dan permanen para penjahat Zionis terhadap bangsa Palestina, dan para pendukung Palestina.

342/