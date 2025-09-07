Mohseni-Eje'i: Iran Tidak Pernah Menyerah pada Sistem Dominasi; Pertemuan Akbar Maulid Nabi di Pakistan

Hujjatul Islam Walmuslimin Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i, Ketua Mahkamah Agung Iran, mengatakan, "Meskipun Iran Islam tidak pernah memulai perang dan tidak akan pernah melakukannya, Iran tidak akan pernah menyerah pada sistem dominasi dan kami selalu waspada terhadap gerakan dan konspirasi musuh."

Menurut laporan Pars Today mengutip IRNA, Mohseni-Eje'i, dalam pertemuan dengan Sayid Ammar Hakim, Pemimpin Gerakan Al-Hikmah Irak, yang telah melakukan perjalanan ke Tehran, menyinggung hubungan kuat antara Tehran dan Baghdad seraya menambahkan, "Peristiwa yang telah muncul dan berkembang di kawasan selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa musuh menentang Islam yang kuat dan maju serta tidak menoleransi kekuatan umat Islam."

Majelis Ulama Muslim: Senjata perlawanan adalah senjata Lebanon

Sheikh Ghazi Hanina, Ketua Dewan Pembina Majelis Ulama Muslim menekankan bahwa senjata perlawanan di Lebanon bukan hanya senjata Hizbullah atau senjata kaum Syiah, tetapi senjata seluruh Lebanon, dan terlepas dari segala tekanan, kami tidak akan menyerah.

Hanina menambahkan, "Kami tidak akan membiarkan pejabat Lebanon mana pun, baik presiden, perdana menteri, menteri, maupun anggota parlemen, untuk membuat keputusan untuk menarik atau melucuti perlawanan."

Ribuan warga Eropa turun ke jalan untuk mengakhiri serangan Israel di Gaza

Ribuan pendukung Palestina di kota-kota besar Eropa (Paris, Stockholm, dan London) turun ke jalan untuk menghentikan serangan Israel yang terus-menerus di Jalur Gaza, menyebut serangan-serangan ini sebagai "genosida".

Mosi pemakzulan Presiden Prancis diajukan di parlemen

Jean-Luc Mélenchon, pemimpin partai Indomitable Left (LFI), mengatakan pada hari Sabtu bahwa pihak oposisi telah mengajukan mosi di parlemen yang menyerukan pemakzulan Presiden Emmanuel Macron.

"Macron harus mundur," kata Mélenchon dalam konferensi pers di kota Lille.

Perayaan maulid Nabi Muhammad Saw di Pakistan

Perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw yang meriah digelar di berbagai kota di Pakistan pada hari Sabtu dengan tujuan menunjukkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Rakyat Pakistan menunjukkan persatuan dan integritas umat Islam dalam perayaan ini.

Rusia: Negara-negara Eropa berada di jalur kehancuran mereka sendiri

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengumumkan bahwa negara-negara Uni Eropa berada di jalur kehancuran mereka sendiri yang berbahaya.

Zakharova menuduh bangsa Eropa terjangkit "penyakit ketidaksetaraan rasial dan Nazisme" dan menyoroti sikap diskriminatif mereka berdasarkan kebangsaan.

Ia mengatakan, "Mereka memecah belah negara, bangsa, dan kelompok etnis, mengikuti model yang digariskan oleh Josep Borrell, mantan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa."

Popularitas Trump menurun di kalangan warga pedesaan Amerika

Newsweek menulis, Sebuah jajak pendapat ActiVote terbaru menunjukkan bahwa tingkat persetujuan bersih Trump telah turun dari 22 persen pada bulan Agustus menjadi 14 persen pada bulan September. Angka-angka ini menunjukkan penurunan 8 poin dalam popularitas Trump di kalangan segmen masyarakat yang memainkan peran penting dalam pemilu.

Dalam pemilihan umum presiden 2024, Trump berhasil meraih 63 persen suara di kalangan pemilih pedesaan. Menurut hasil jajak pendapat VoteCast oleh Associated Press, Trump berhasil mengumpulkan 60 persen suara di kalangan pemilih pedesaan dalam pemilu 2020.

Korut-Rusia menandatangani perjanjian kerja sama keamanan dan perbatasan

Kementerian Keamanan Publik Korea Utara dan Kementerian Dalam Negeri Rusia menandatangani perjanjian untuk memperluas kerja sama di bidang penegakan hukum dan keamanan publik berdasarkan pemberantasan kejahatan terorganisir internasional dan peningkatan koordinasi perbatasan.(sl)