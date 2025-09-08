Trump: Saya Akan Segera Telepon Putin

Menurut kantor berita Abna, mengutip TASS, Presiden AS Donald Trump mengatakan dia akan melakukan percakapan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam beberapa hari ke depan.

Berbicara kepada wartawan di pangkalan udara Andrews dekat Washington, Trump, menanggapi pertanyaan tentang kapan dia ingin menelepon Putin, mengatakan: "Sangat segera, dalam beberapa hari ke depan!"

Menanggapi upaya untuk menyelesaikan perang Ukraina, ia juga menambahkan: "Kami bermaksud untuk mengakhirinya; situasi Rusia-Ukraina; saya yakin kami akan menyelesaikannya."

Trump juga telah mengumumkan rencananya untuk berbicara dengan Putin dalam waktu dekat pada 4 September (Kamis lalu). Trump dan Putin bertemu di Alaska pada 15 Agustus. Putin dalam sebuah pernyataan setelah pembicaraan mengatakan bahwa fokus utama diskusi dengan Trump adalah penyelesaian perang Ukraina.