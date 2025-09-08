"Zelensky": Saya Kesal dengan "Trump"

Menurut kantor berita Abna, mengutip Russia al-Youm, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pernyataan terbarunya mengatakan: "Saya kesal dengan Presiden AS Donald Trump karena tidak ada perwakilan dari Ukraina dalam pertemuan Alaska antara dia dan Putin."

Ia menambahkan: "Trump memberikan kepada Putin dalam pertemuan itu semua yang dia inginkan. Tidak adanya Ukraina dalam pertemuan ini sangat disesalkan."

Zelensky menyatakan: "Saya yakin Putin mendapatkan semua yang dia inginkan. Dia tidak ingin bertemu dengan saya, tetapi dia ingin bertemu dengan Trump untuk mengatur manuver media. Kami meminta Amerika untuk memberikan lebih banyak tekanan pada Putin."

Ia menambahkan: "Saya siap mengadakan pertemuan bilateral atau trilateral apa pun dengan Putin, tetapi tidak di Rusia. Dia berusaha untuk sepenuhnya menduduki Ukraina, dan jika masalah ini tidak terwujud, itu akan dianggap sebagai kemenangan bagi kami."