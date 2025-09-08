Menteri Keuangan AS: Kami Siap Meningkatkan Sanksi Terhadap Rusia

Menurut kantor berita Abna, AS hari ini, Minggu, mengumumkan bahwa dengan partisipasi negara-negara Eropa, mereka siap menjatuhkan sanksi kepada negara-negara pembeli minyak Rusia untuk memberikan tekanan ekonomi pada mereka.

Mengenai hal ini, Scott Bessent, Menteri Keuangan AS, mengatakan kepada jaringan berita NBC: "Kami siap meningkatkan tekanan terhadap Rusia, tetapi kami membutuhkan mitra Eropa kami untuk bekerja sama dengan kami. Kami sekarang berada dalam perlombaan antara berapa lama tentara Ukraina bisa bertahan dan seberapa lama ekonomi Rusia bisa bertahan?"

Menteri Keuangan AS mengklaim: "Dan jika Amerika Serikat dan [Uni Eropa] dapat memasuki tahap ini, memberlakukan lebih banyak sanksi dan tarif sekunder pada negara-negara yang membeli minyak Rusia, ekonomi Rusia akan runtuh sepenuhnya, dan ini akan membawa Presiden Putin ke meja perundingan!"