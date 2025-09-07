Mamosta Karimi: Persatuan Syiah-Sunni Jegal Plot Musuh-Musuh Islam

Bertepatan dengan dimulainyan Pekan Persatuan, Jamal Karimi, Imam Shalat Jumat di Baneh, Provinsi Kurdistan, Iran dalam sebuah wawancara dengan Kantor Berita Shabestan menekankan tentang pentingnya menjaga persatuan umat Islam dalam dimensi agama, sosial, dan politik.

Merujuk pada ajaran Nabi Muhammad Saw, Karimi menjelaskan, "Kita harus bersatu melawan musuh, karena perpecahan apa pun hanya menguntungkan musuh-musuh Islam."

Karimi menekankan, "Persatuan Islam bukan hanya prinsip agama, tetapi juga cara untuk melawan konspirasi musuh dan melindungi kepentingan bangsa Islam."

Ia menambahkan, "Imam Khomeini (RA), pendiri Revolusi Islam, selalu menekankan persatuan umat Islam, dan pesan persatuannya harus selalu hidup di hati dan pikiran para pejabat dan rakyat."

Karimi menekankan pentingnya Pekan Persatuan dengan mengungkapkan, "Pekan ini hendaknya menjadi pengingat bagi solidaritas umat Islam dalam menghadapi ancaman global. Semua umat Islam, apa pun mazhabnya harus tahu bahwa kita memiliki musuh bersama dan hanya melalui persatuan kita dapat melawan ancaman-ancaman ini."(PH)