Prancis Tangkap Remaja 17 Tahun Terkait ISIS

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Otoritas Prancis menangkap seorang remaja 17 tahun di wilayah Sarthe, Prancis barat, atas dugaan keterkaitan dengan ISIS dan rencana serangan terhadap kedutaan serta kantor pemerintah.

Dalam penggeledahan rumahnya, ditemukan pernyataan sumpah setia kepada ISIS, daftar sekolah di kota Le Mans, serta catatan bahan kimia yang diduga untuk bom rakitan.

Remaja itu juga berencana menyerang Kedutaan Israel, Inggris, dan AS, Kementerian Dalam Negeri Prancis, sejumlah media di Paris, serta Parlemen Eropa di Strasbourg. Ia mengaku telah menyiapkan beberapa serangan, namun ditangkap sebelum sempat melaksanakannya.