Larijani: Kerja Sama Iran–Irak Harus Lebih Nyata

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran sekaligus penasihat Pemimpin Tertinggi, menegaskan perlunya memperkuat kerja sama strategis dan nyata antara Iran dan Irak. Hal itu ia sampaikan saat menerima tokoh politik dan budaya Irak, Sayid Ammar Hakim.

Dalam pertemuan tersebut, Ammar Hakim menilai perang Israel justru menambah kekuatan Iran di kawasan. Ia menekankan bahwa perilaku agresif rezim Zionis kembali membuktikan kebenaran pandangan Iran yang menyebut Israel sebagai “tumor kanker”, dan kini seluruh kawasan semakin peka terhadap petualangan berbahaya Tel Aviv.

Larijani menyebut Irak sebagai negara sahabat, seiman, dan kuat di kawasan, serta menegaskan kerja sama kedua negara bersifat strategis. Ia menambahkan, di tengah dinamika kawasan saat ini, kerja sama itu harus semakin konkret dan nyata.