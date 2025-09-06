Kecerdasan Buatan, Otak Perang Israel

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kecerdasan buatan (AI) kini menjadi tulang punggung operasi militer dan intelijen Israel. Teknologi ini digunakan untuk mempercepat pengambilan keputusan, mengelola data intelijen dalam jumlah besar, dan menjalankan operasi militer dengan presisi tinggi. Dukungan Amerika Serikat, perusahaan raksasa teknologi, dan industri pertahanan Israel menjadikan negeri itu salah satu pionir dalam penerapan AI di medan perang.

AI dipakai Israel tidak hanya untuk tujuan pertahanan, tetapi juga ofensif, termasuk dalam serangan udara dan sistem pengawasan digital. Kombinasi ini memberi Israel kemampuan agresi yang lebih luas, mulai dari menentukan target militer hingga memantau pergerakan masyarakat sipil di wilayah pendudukan.

Namun, penggunaan AI dalam perang menimbulkan banyak pertanyaan etis dan hukum. Dengan kemampuan mematikan yang semakin otomatis, risiko pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia semakin besar. Sejumlah pengamat menilai bahwa di balik jargon teknologi canggih, AI telah menjadi “otak perang” yang memperkuat mesin kekerasan Israel terhadap bangsa Palestina.