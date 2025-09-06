Direktur ABNA: Terlihatnya Arbain di Kancah Internasional Membantu Terwujudnya Peradaban Islam

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Direktur ABNA sekaligus Penyelenggara kedua Event Media Internasional "Nahnu Abna’ al-Husain as" menekankan bahwa semakin Arbain terlihat di tingkat internasional, semakin besar kontribusinya bagi terwujudnya peradaban Islam. Ia menyebutkan adanya upaya jelas untuk memboikot Arba’in, dan cara terbaik untuk melawan boikot ini adalah melalui pemanfaatan media secara strategis.

Hassan Sadraei Aref menambahkan bahwa pemilihan bidang-bidang acara Nahnu Abna’ al-Husain as mempertimbangkan hal ini, termasuk penggunaan kecerdasan buatan dalam prosesnya. Dengan dukungan tim ABNA, 12 bahasa dihidupkan kembali dalam portal berita ini, serta terjadi peningkatan konten di media sosial hingga 14 kali lipat. Ia menyatakan kesiapan untuk menggelar acara ketiga dengan partisipasi lembaga budaya dan internasional secara lebih luas.